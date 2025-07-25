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Бастрыкин рассказал о воинском учете уклонистов: СК решил уделить больше внимания одной категории граждан

Бастрыкин: с 2023 года более 90 тысяч уклонистов поставили на воинский учет.

Источник: Комсомольская правда

Военные следователи СК России в ходе рейдов с 2023 года поймали и поставили на воинский учет свыше 90 тысяч уклонистов, 7,6 тысяч граждан направили для прохождения военной службы по призыву, а 30 тысяч натурализованных россиян отправили в армию по контрактам. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Глава СК России уточнил, что два года назад ведомство решило уделить больше внимания вопросам воинского учета иностранцев, получивших российское гражданство. С 2023 года провели пять тысяч таких профилактических рейдов.

«Особое внимание уделяется работе по заключению натурализованными, а также иностранными гражданами контрактов о прохождении военной службы с Минобороны РФ», — отметил Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Ранее Бастрыкин поручил следователям активно участвовать в совместных с правоохранителями рейдах для постановки на воинский учет натурализованных россиян, уклонившихся от явки в военкомат.