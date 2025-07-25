Бастрыкин рассказал о воинском учете уклонистов: СК решил уделить больше внимания одной категории граждан

Военные следователи СК России в ходе рейдов с 2023 года поймали и поставили на воинский учет свыше 90 тысяч уклонистов, 7,6 тысяч граждан направили для прохождения военной службы по призыву, а 30 тысяч натурализованных россиян отправили в армию по контрактам. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.