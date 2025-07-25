В Башкирии впервые отметят День работника МФЦ

В ближайшее воскресенье, 27 июля, Башкирия впервые отметит недавно учрежденный профессиональный праздник — День сотрудника многофункциональных центров. Инициатива его создания была закреплена на июньском заседании регионального парламента во время весенней сессии.
Выбор даты не случаен, объяснил спикер заксобрания Константин Толкачев, так как именно 27 июля 2010 года президентом страны был подписан важный закон о порядке оказания государственных и муниципальных услуг. Этот документ кардинально изменил принципы работы госструктур с населением, подчеркнул парламентарий.
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