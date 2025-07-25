В Башкирии впервые отметят День работника МФЦ

Выбор даты не случаен, объяснил спикер заксобрания Константин Толкачев, так как именно 27 июля 2010 года президентом страны был подписан важный закон о порядке оказания государственных и муниципальных услуг. Этот документ кардинально изменил принципы работы госструктур с населением, подчеркнул парламентарий.