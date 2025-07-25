Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

С космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», выводя на орбиту два гелиогеофизических аппарата «Ионосфера-М» и восемнадцать дополнительных спутников. Об этом следует из трансляции Роскосмоса.

Источник: Life.ru

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос».

Примерно через 9,5 минут головная часть с разгонным блоком «Фрегат» отделится от третьей ступени ракеты. Основная задача миссии — вывод на солнечно-синхронную орбиту гелиогеофизических космических аппаратов «Ионосфера-М» № 3 и № 4, что должно произойти примерно через час после запуска.

Ранее сообщалось об успешном выводе на орбиту грузового корабля «Прогресс МС-31» ракетой «Союз-2.1А». Корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя на околоземной орбите и был готов к стыковке с МКС, доставив более 2,6 тонны грузов.