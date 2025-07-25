Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос».
Примерно через 9,5 минут головная часть с разгонным блоком «Фрегат» отделится от третьей ступени ракеты. Основная задача миссии — вывод на солнечно-синхронную орбиту гелиогеофизических космических аппаратов «Ионосфера-М» № 3 и № 4, что должно произойти примерно через час после запуска.
Ранее сообщалось об успешном выводе на орбиту грузового корабля «Прогресс МС-31» ракетой «Союз-2.1А». Корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя на околоземной орбите и был готов к стыковке с МКС, доставив более 2,6 тонны грузов.