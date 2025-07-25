Аэропорт Сочи обновил данные по задержанным рейсам

В терминале аэропорта Сочи обеспечены комфортные условия для ожидания: работают точки общественного питания и зоны отдыха как в общей, так и в чистой зонах. На привокзальной площади также есть посадочные места. Рядом с санузлами установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой, функционирует комната матери и ребенка. В зоне прилета внутренних линий круглосуточно открыт магазин «Магнит». В общей и чистой зонах работают менеджеры по гостеприимному сервису, готовые помочь по любым вопросам. Если пассажиру необходимо связаться с представителями авиакомпании, рекомендуется обратиться на стойку информации в секторе В2 (общая зона).