Володин поздравил следователей с профессиональным праздником

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником, отметив, что следователи решают задачи, направленные на восстановление справедливости, укрепление законности и защиту прав граждан РФ.
«Поздравляю всех сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Обеспечивая неотвратимость наказания для виновных в противоправных действиях, раскрывая преступления, следователи решают задачи, направленные на восстановление справедливости, укрепление законности, защиту прав наших граждан», — сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Он подчеркнул, что профессия следователя одна из самых ответственных, требующая принципиальности, беспристрастности, высокой компетентности и полной самоотдачи.
Володин также пожелал успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего всем причастным к празднику.