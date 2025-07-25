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Наставник «Акрона» Тедеев надеется, что Дзюба станет лучшим бомбардиром РПЛ

Главный тренер тольяттинцев видит в 36-летнем форварде лидера, который много помогает молодым одноклубникам.

Источник: МК.RU Самара

Главный тренер тольяттинцев видит в 36-летнем форварде лидера, который много помогает молодым одноклубникам.

Артем Дзюба с «красно-черными» до конца этого сезона. В минувшем сыграл в 24 (22 — в чемпионате, еще два — кубковые). Забил десять голов и отдал семь результативных передач.

В первом туре нынешнего розыгрыша РПЛ против «Крыльев» результативными действиями не отметился. При этом полузащитник «зелено-бело-синих» Сергей Бабкин подчеркнул: оборона самарцев хорошо действовала против нападающего.

«Уровень мастерства Артема, его человеческих качеств, энергии, стремлений, характера всегда позволяет думать, что может добиться всего. Очень сильно ему этого желаю. Хорошо работает, надо отдать должное. Много помогает молодым футболистам. Настоящий лидер, от него можно ждать всего чего угодно», — заметил наставник «Акрона» Заур Тедеев.

В разговоре с «Матч ТВ» добавил: хотел бы, чтобы Дзюба стал лучшим бомбардиром этого чемпионата:

«Для меня это было бы еще одно достижение, которое я бы хотел преодолеть вместе с Артемом».

Недавно «молодые и звонкие» объявили о переходи воспитанника петербургского «Зенита» Никиты Базилевского. 19-летний полузащитник перебрался в местный клуб в статусе свободного агента. До этого участвовал в его летних сборах.

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