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Портреты Зеленского и Ермака сожгли во время протестов в Киеве

Жители девяти крупных украинских городов накануне вышли на протестные акции против законопроекта о деятельности НАБУ и САП.

Источник: Аргументы и факты

В ходе протестных акций в Киеве, направленных на критику решений властей в отношении антикоррупционных ведомств, были сожжены портреты Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

Как сообщает украинский «Пятый канал», митингующие в балаклавах сначала жгли файеры, а после сожгли портреты Ермака и Зеленского. Некоторые протестующие выкрикивали оскорбления в их адрес.

Накануне жители девяти крупных украинских городов вышли на протестные акции. Они прошли в Ровно, Харькове, Львове, Хмельницком, Киеве и других населенных пунктах.

Напомним, 22 июля Рада одобрила законопроект о деятельности Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В тот же день глава киевского режима подписал соответствующий закон.

По мнению многих украинских парламентариев, новый закон фактически ликвидирует независимость этих ведомств от офиса Зеленского.

Ранее журналисты Telegraph уличили Зеленского в диктатуре и призвали его уйти в отставку.