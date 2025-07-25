В ходе протестных акций в Киеве, направленных на критику решений властей в отношении антикоррупционных ведомств, были сожжены портреты Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.
Как сообщает украинский «Пятый канал», митингующие в балаклавах сначала жгли файеры, а после сожгли портреты Ермака и Зеленского. Некоторые протестующие выкрикивали оскорбления в их адрес.
Накануне жители девяти крупных украинских городов вышли на протестные акции. Они прошли в Ровно, Харькове, Львове, Хмельницком, Киеве и других населенных пунктах.
Напомним, 22 июля Рада одобрила законопроект о деятельности Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В тот же день глава киевского режима подписал соответствующий закон.
По мнению многих украинских парламентариев, новый закон фактически ликвидирует независимость этих ведомств от офиса Зеленского.
Ранее журналисты Telegraph уличили Зеленского в диктатуре и призвали его уйти в отставку.