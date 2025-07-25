Здание-памятник в Челябинской области продают за один рубль

Двухэтажный дом, построенный в конце XIX века, расположен на улице Володарского. С 1913 по 1918 годы в нём жил организатор Троицкой подпольной большевистской организации Фёдор Сыромолотов. Нежилое здание площадью 326,3 квадратных метров обладает статусом памятника регионального значения. Сейчас его выставили на продажу.