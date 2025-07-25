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Здание-памятник в Челябинской области продают за один рубль

В Троицке выставили на продажу здание, являющееся объектом культурного наследия. Торги стартуют 20 августа 2025 года, а заявки принимают до 18 августа. Стартовая цена — один рубль. Чем интересно строение, рассказываем.

Источник: Pchela.News

Двухэтажный дом, построенный в конце XIX века, расположен на улице Володарского. С 1913 по 1918 годы в нём жил организатор Троицкой подпольной большевистской организации Фёдор Сыромолотов. Нежилое здание площадью 326,3 квадратных метров обладает статусом памятника регионального значения. Сейчас его выставили на продажу.

— В рамках сделки предусмотрено наличие охранного обязательства, — сообщили в пресс-службе РТС-тендер.

Весной в Миассе незаконно демонтировали историческое здание — дом золотопромышленника Жарова, который является объектом культурного наследия. Рабочие уже начали разбирать крышу, деревянный пристрой и декоративные элементы. К счастью, в дело вмешались специалисты, организовавшие проверку.