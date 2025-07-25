В самарской больнице имени Пирогова модернизируют отделения № 5 и № 6

В больнице имени Пирогова в Самаре идёт плановый ремонт отделений для улучшения условий лечения. Уже завершена реконструкция хирургического отделения № 6 в первом корпусе: заменены окна, двери, инженерные коммуникации и мебель.
Сейчас работы ведутся в нейрохирургическом отделении № 5 и системе электроснабжения второго хирургического корпуса, где устанавливают резервный источник питания. Финансирование идёт из областного бюджета.
По словам главного врача Анатолия Титова, учреждение ежедневно проводит до 55 операций, 85% из которых — экстренные. Модернизация инфраструктуры должна повысить качество медпомощи. Всего до конца 2025 года в регионе планируют обновить 146 медучреждений.
Ранее мы писали о том, что 23 июля на 52-м году жизни умерла Светлана Бергал, врач акушер-гинеколог Самарской городской клинической больницы № 2 имени Семашко.
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