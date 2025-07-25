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Евпатория без воды — когда завершат аварийные работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Работы на месте аварии на водоводе по улице 60 лет ВЛКСМ в Евпатории завершат в пятницу до 16 часов, водоподачу планируют возобновить к утру субботы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

Днем в четверг в одном из районов Евпатории произошла авария на сетях магистрального водовода. Давление воды снизилось, а спустя несколько часов глава администрации города Александр Юрьев заявил о необходимости проведения аварийных работ, на время которых отключат воду во всем городе.

«Выполняется демонтаж и замена аварийного участка трубы. Ориентировочно работы должны завершиться сегодня в 16.00. После этого начнется заполнение городской системы водоснабжения», — сказано в сообщении «Воды Крыма».

В зависимости от рельефа местности и этажности зданий к 6 часам утра 26 июля прогнозируется восстановление водоснабжения в городе. В первую очередь вода появится на первых этажах зданий. На время ремонта людей обещают обеспечить привозной водой.

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с аварией.