Евпатория без воды — когда завершат аварийные работы

Днем в четверг в одном из районов Евпатории произошла авария на сетях магистрального водовода. Давление воды снизилось, а спустя несколько часов глава администрации города Александр Юрьев заявил о необходимости проведения аварийных работ, на время которых отключат воду во всем городе.