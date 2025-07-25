Врач раскрыла неожиданные способы снять напряжение за несколько минут

Бывает ситуации, когда необходимо быстро снять напряжение — сильная усталость может накрыть из-за переработок или быть вызвана стрессом. Необычные способы перезагрузиться перечислила в разговоре с изданием aif.ru врач-физиотерапевт Галина Энгельгардт.
— Есть два простых приёма для расслабления, которые можно использовать практически где угодно. Сидя в офисе, посмотрите в окно на синее небо. Когда взгляду не за что зацепиться, в этот момент расслабляются глазные мышцы. Считается, что от них расслабление передаётся и другим мышцам тела, — сказала медик.
Специалист также рассказала, что можно 2−3 минуты подержать руки под горячей водой.
— Такое прогревание способствует расширению сосудов и расслаблению конечностей. А если руки расслабятся, то и тело вместе с ними, — объяснила доктор.
Ранее сайт «Страсти» рассказал еще об одном способе расслабления — медитации. Ее эффективность доказали ученые. Оказалось, медитация воздействует на активность в двух конкретных частях мозга: отвечающей за мышление и эмоции и контролирующей состояние беспокойства. Уже после 20-минутной медитации уровень тревоги участников практики снижался почти на 40%.