Врач раскрыла неожиданные способы снять напряжение за несколько минут

— Есть два простых приёма для расслабления, которые можно использовать практически где угодно. Сидя в офисе, посмотрите в окно на синее небо. Когда взгляду не за что зацепиться, в этот момент расслабляются глазные мышцы. Считается, что от них расслабление передаётся и другим мышцам тела, — сказала медик.