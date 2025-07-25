Терапевт Кондрахин рассказал как спать, чтобы просыпаться отдохнувшим

Чтобы хорошенько высыпаться и утром чувствовать не боль в суставах и мышцах, а приятное расслабление, необходимо выбирать правильную позу для сна. Об этом сообщил корреспонденту aif.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин.
Спать правильно лежа на спине или на боку. В таких позах с позвоночника уходит нагрузка, мышцы расслабляются, расслабляется и шея, также улучшается кровоснабжение почек, — объяснил доктор.
Он добавил, что сон на боку также обычно исключает храп. Кстати, для тех, кому приходится спать в поездке, он рекомендовал обязательно брать с собой подушку, чтобы приподнимать голову и валик под ноги.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что для борьбы с бессонницей рекомендуется последнюю чашку кофе выпить минимум за шесть часов до того, как накрыться одеялом. Телевизор и смартфон лучше выключить за два часа до отхода ко сну.
После пробуждения стоит дать сознанию и телу по меньшей мере сорок минут до того, как переходить в рабочий режим.