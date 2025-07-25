Врач предупредил о рисках домашних тренировок

Домашние спортивные тренировки давно уже стали обыденностью: вместо походов в зал россияне все чаще предпочитают видеозаписи или специальные приложения. Однако, занятия без тренера могут обернуться опасными последствиями, об этом заявил в разговоре с изданием «РИАМО» врач физической и реабилитационной медицины Владимир Рябов.
Многие думают, что могут освоить технику упражнений по видео или статьям, но даже небольшие ошибки в биомеханике движений со временем приводят к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. К этому также можно отнести низкую эффективность таких занятий, — считает доктор.
Врач добавил, что результатом нагрузок могут стать травмы, хронические боли, нарушения осанки, растяжения мышц вывихи и даже переломы.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что получить максимальный результат поможет правильно выбранная тренировка. Например, для похудения подойдет смесь кардио и силовых нагрузок. Чтобы привести себя в тонус, повысить настроение, надо включить в расписание высокоинтенсивные тренировки с отягощением.