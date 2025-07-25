Врач предупредил о рисках домашних тренировок

Домашние спортивные тренировки давно уже стали обыденностью: вместо походов в зал россияне все чаще предпочитают видеозаписи или специальные приложения. Однако, занятия без тренера могут обернуться опасными последствиями, об этом заявил в разговоре с изданием «РИАМО» врач физической и реабилитационной медицины Владимир Рябов.