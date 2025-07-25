В Уфе без воды останутся 300 домов, две школы и детсад

С 10:00 до 18:00 часов 29 июля без холодной воды останется многоквартирный дом 24 на улице Лермонтова. Холодную и горячую воду отключат в домах 125, 125/1 на Чернышевского, в доме 109/1 на Мингажева и школе № 126. Ограничение продлится с 10:00 до 20:00 29 июля.