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Новичок «Акрона» Хетаг Хосонов поделился ожиданиями от матча против «Сочи»

27-летний футболист «молодых и звонких» высказался о предстоящей встрече с южанами во втором туре Премьер-лиги.

27-летний футболист «молодых и звонких» высказался о предстоящей встрече с южанами во втором туре Премьер-лиги.

Подопечные Заура Тедеева сыграют с «барсами» на их поле 26 июля (6+). Тольяттинцы — восьмые с одним очков после ничью с «Крыльями» (1:1), «Сочи» занимает предпоследнее место с нулем после поражения от «Локомотива» (0:3).

Новичок «Акрона» Хетаг Хосонов последний раз играл против южан 17 мая за столичное «Торпедо» в ФНЛ. «Автозаводцы» победили с разницей в один мяч — 1:0. А полузащитник заработал «горчичник» на 73-й минуте.

«Конечно, команда поменялась. Не та уже, что была в Первой лиге. Может быть, будут по-другому действовать на поле. Много достаточно сильных новичков. Разберем на теории и будем выигрывать», — объяснил футболист «красно-черных» «Матч ТВ».

Недавно наставник «Акрона» Заур Тедеев заявил, что хотел бы увидеть Артема Дзюбу в статусе лучшего бомбардира РПЛ.

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