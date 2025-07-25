Тренер Лисина рассказала, какие виды спорта подходят для людей после 40 лет

Людям после 40 лет следует внимательнее подходить к тренировкам, учитывая состояние здоровья и уровень подготовки, рассказала тренер-реабилитолог София Лисина в беседе с «Известиями».
Она отметила, что с возрастом снижается выносливость, замедляются обменные процессы и проявляются скрытые проблемы. Люди после 40 лет могут заниматься разными видами спорта, однако в этом возрасте стоит подходить к выбору тренировок более осознанно, не испытывая себя чрезмерными нагрузками с первого занятия. По словам Лисиной, люди этой возрастной категории чаще выбирают силовые и функциональные тренировки, йогу и оздоровительный фитнес. При этом она подчеркнула, что главное в тренировках — не навредить себе.
Тренер также напомнила, что с возрастом возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, и призвала регулярно проходить медицинские обследования для раннего выявления проблем.
Кроме того, Лисина отметила важность питания для поддержания здоровья. Пищевые привычки с возрастом начинают влиять на общее состояние организма, так как обмен веществ замедляется, поэтому правильный рацион поможет предотвратить возрастные заболевания и улучшить качество жизни.
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