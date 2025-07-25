Тренер Лисина рассказала, какие виды спорта подходят для людей после 40 лет

Она отметила, что с возрастом снижается выносливость, замедляются обменные процессы и проявляются скрытые проблемы. Люди после 40 лет могут заниматься разными видами спорта, однако в этом возрасте стоит подходить к выбору тренировок более осознанно, не испытывая себя чрезмерными нагрузками с первого занятия. По словам Лисиной, люди этой возрастной категории чаще выбирают силовые и функциональные тренировки, йогу и оздоровительный фитнес. При этом она подчеркнула, что главное в тренировках — не навредить себе.