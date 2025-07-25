На Украине объяснили, почему Киев купирует любой прогресс в переговорном процессе: власти ждут одного решения

На Украине рассказали, почему Киев продолжает купировать любой прогресс в переговорном процессе с Россией. Оказалось, что украинские власти ждут решения от президента США Дональда Трампа. Этой информацией поделился народный депутат Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
«Цель Украины — затянуть процесс переговоров для того, чтобы лопнуло терпение Трампа, и он пошел на резкие шаги», — говорится в сообщении от Дубинского.
Напомним, третий раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел в Стамбуле 23 июля 2025 года. Россия рассчитывала, что будут обсуждаться меморандумы, но у Киева были другие планы. Встреча завершилась договоренностью об обмене пленными по формуле 1200 на 1200. Также Россия предложила создать три переговорные группы, Киев заявил, что обсудит этот вопрос.
Ранее KP.RU сообщил, что переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной 23 июля длились всего 40 минут, потом представители делегаций вышли к прессе.