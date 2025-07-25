На Украине объяснили, почему Киев купирует любой прогресс в переговорном процессе: власти ждут одного решения

Напомним, третий раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел в Стамбуле 23 июля 2025 года. Россия рассчитывала, что будут обсуждаться меморандумы, но у Киева были другие планы. Встреча завершилась договоренностью об обмене пленными по формуле 1200 на 1200. Также Россия предложила создать три переговорные группы, Киев заявил, что обсудит этот вопрос.