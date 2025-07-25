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«Начал задыхаться»: в Турции сообщили, что Кадыров якобы чуть не умер в Бодруме

Врачи в Турции якобы спасли лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова на пляже в Бодруме. Об этом сообщает местное издание GZT.

Врачи в Турции якобы спасли лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова на пляже в Бодруме. Об этом сообщает местное издание GZT.

— Рамзан Кадыров, войдя в море, внезапно начал задыхаться. Находившиеся поблизости сотрудники полиции заметили ситуацию и вызвали медиков, — говорится в материале.

Согласно заявлению СМИ, Кадыров в настоящее время якобы находится в медучреждении после того, как врачи оказали ему помощь.

В турецком издании также сообщили, что глава Чечни находился под наблюдением специалистов и сейчас чувствует себя хорошо.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Рамзан Кадыров на совещании с членами правительства Чечни 4 июля заявил, что его отсутствие на отдельных заседаниях не следует воспринимать как признак его смерти.

Глава Чечни до этого также рассказал, что поклялся на могиле своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова отомстить за его смерть виновным. Он отметил, что не мог занять место отца до тех пор, пока Сулейман Имурзаев (позывной — «Хайрулла») не был пойман или ликвидирован.

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