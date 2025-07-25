«Начал задыхаться»: в Турции сообщили, что Кадыров якобы чуть не умер в Бодруме

Глава Чечни до этого также рассказал, что поклялся на могиле своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова отомстить за его смерть виновным. Он отметил, что не мог занять место отца до тех пор, пока Сулейман Имурзаев (позывной — «Хайрулла») не был пойман или ликвидирован.