Под Красноярском мужчину обвиняют в убийстве двух приятелей

Жителя поселка Березовка обвиняют в убийстве двух человек. Следствие по этому делу уже завершено, само дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Установлено, что ночью 22 сентября 2024 года компания устроила застолье на квартире. По каким-то причинам между ними случился конфликт. Последовали взаимные оскорбления и нецензурная брань. 52-летний обвиняемый схватил нож и начал наносить удары в грудь и шею товарищам — одному, другому.
В результате полученных телесных повреждений 40-летний хозяин квартиры скончался на месте происшествия. Другой потерпевший, 32-летний мужчина, был доставлен в медицинское учреждение, но спасти его не смогли.
Обвиняемый признал свою вину и ждет суда под стражей.