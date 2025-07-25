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Под Красноярском мужчину обвиняют в убийстве двух приятелей

В поселке Березовка застолье на троих завершилось кровавой расправой.

Источник: Комсомольская правда

Жителя поселка Березовка обвиняют в убийстве двух человек. Следствие по этому делу уже завершено, само дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Установлено, что ночью 22 сентября 2024 года компания устроила застолье на квартире. По каким-то причинам между ними случился конфликт. Последовали взаимные оскорбления и нецензурная брань. 52-летний обвиняемый схватил нож и начал наносить удары в грудь и шею товарищам — одному, другому.

В результате полученных телесных повреждений 40-летний хозяин квартиры скончался на месте происшествия. Другой потерпевший, 32-летний мужчина, был доставлен в медицинское учреждение, но спасти его не смогли.

Обвиняемый признал свою вину и ждет суда под стражей.