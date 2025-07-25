Под Красноярском мужчину обвиняют в убийстве двух приятелей

Установлено, что ночью 22 сентября 2024 года компания устроила застолье на квартире. По каким-то причинам между ними случился конфликт. Последовали взаимные оскорбления и нецензурная брань. 52-летний обвиняемый схватил нож и начал наносить удары в грудь и шею товарищам — одному, другому.