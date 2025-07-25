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В Германию тайно привезли медведицу, убившую человека

Медведица станет жить в специально оборудованном вольере.

Источник: Аргументы и факты

В Германию тайно привезли бурую медведицу, которая убила человека в 2023 году, пишет Deutsche Welle*.

«Самка бурого медведя, известная как JJ4 или Gaia, которая убила бегуна в Италии в 2023 году, была переселена в заповедник в Германии. Передача держалась в секрете, чтобы избежать возможных протестов», — сказано в материале.

Решение стало следствием споров относительно судьбы медведицы. Изначально ее должны были усыпить. Однако зоозащитные организации оспорили это.

Уточняется, что медведица будет жить в специально оборудованном вольере. Его площадь составляет один гектар. Вольер окружен электрическими ограждениями и «подземными барьерами». Его строительство обошлось примерно в миллион евро.

Ранее сообщалось, что в Румынии медведь напал на туриста, который сделал с ним фотографию.

* СМИ, внесенное в России в список иностранных агентов.