В Германию тайно привезли медведицу, убившую человека

В Германию тайно привезли бурую медведицу, которая убила человека в 2023 году, пишет Deutsche Welle*.
«Самка бурого медведя, известная как JJ4 или Gaia, которая убила бегуна в Италии в 2023 году, была переселена в заповедник в Германии. Передача держалась в секрете, чтобы избежать возможных протестов», — сказано в материале.
Решение стало следствием споров относительно судьбы медведицы. Изначально ее должны были усыпить. Однако зоозащитные организации оспорили это.
Уточняется, что медведица будет жить в специально оборудованном вольере. Его площадь составляет один гектар. Вольер окружен электрическими ограждениями и «подземными барьерами». Его строительство обошлось примерно в миллион евро.
Ранее сообщалось, что в Румынии медведь напал на туриста, который сделал с ним фотографию.
* СМИ, внесенное в России в список иностранных агентов.