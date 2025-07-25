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Пассажирские поезда задержались в Ростовской области после атаки БПЛА

10 поездов задержались на 5 часов из-за повреждения контактной сети в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пассажирские поезда задержались из-за повреждения контактной сети на станции Песчанокопская после ночной атаки БПЛА. Об этом информируют в ОАО «РЖД».

— Пострадавших нет, но происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В настоящее время до 5 часов задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов, — уточняют в ж/д компании.

Напомним, прошедшей ночью в селе Песчанокопское при падении обломков БПЛА взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах, также было повреждено здание на железнодорожной станции.

К слову, также ночью после падения частей беспилотника была временно нарушена работа контактной ж/д сети на станции Тимашевской в Краснодарском крае. Там же пострадал пассажир поезда. Движение было восстановлено, но из-за инцидента на час задержались 12 составов.

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