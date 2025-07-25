Стало известно, какой вуз выбрали топовые абитуриенты страны

Сдавшие ЕГЭ на высший бал абитуриенты чаще всего выбирают технические специальности.
Московский физико-технический институт (МФТИ) стал выбором для половины всех выпускников, набравших по 100 баллов сразу на трех ЕГЭ в 2025 году. Четверть абитуриентов с результатом 200 баллов по двум предметам также подали документы в этот вуз, сообщила пресс-служба вуза.
«Половина 300-балльников ЕГЭ-2025 — шесть человек — и каждый четвертый 200-балльник (79 из 331 по всей стране в 2025 году) подали документы в МФТИ. “Чистых” стобалльников в списках приемной комиссии МФТИ — 588 человек», — заявили в пресс-службе института. Также подчеркивается, что бюджетный прием в МФТИ составляет всего 0,3% от всех бюджетных мест в стране.
По информации вуза, абитуриенты с высочайшими баллами обычно подают документы на несколько направлений, отдавая приоритет общей и прикладной физике, фундаментальной математике и IT-специальностям. Все стобалльники, решившие учиться в МФТИ, получат премию по 200 тысяч рублей за каждый экзамен, сданный на 100 баллов, что в сумме может составить до 150 миллионов рублей.
Ранее стало известно о популярных специальностях среди абитуриентов. Наиболее востребованными направлениями среди поступающих в российские вузы стали информационные технологии и педагогика.