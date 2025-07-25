Стало известно, какой вуз выбрали топовые абитуриенты страны

«Половина 300-балльников ЕГЭ-2025 — шесть человек — и каждый четвертый 200-балльник (79 из 331 по всей стране в 2025 году) подали документы в МФТИ. “Чистых” стобалльников в списках приемной комиссии МФТИ — 588 человек», — заявили в пресс-службе института. Также подчеркивается, что бюджетный прием в МФТИ составляет всего 0,3% от всех бюджетных мест в стране.