Собянин сообщил о росте объема закупок на портале поставщиков Москвы

Портал поставщиков создан для автоматизации закупок небольшого объёма. На нём работают около 380 тысяч предпринимателей из всех регионов России, 90% из которых — представители малого и среднего бизнеса. Каждый год на платформе заключается около 1,5 тысячи контрактов.