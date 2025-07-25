Собянин сообщил о росте объема закупок на портале поставщиков Москвы

За первые 6 месяцев 2025 года на портале поставщиков объём закупок составил почти 58 млрд рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Уже больше 12 лет эта площадка работает как эффективный инструмент для взаимодействия государственных заказчиков и бизнеса», — рассказал Собянин.
Он отметил, что с января по июнь текущего года объем закупок здесь вырос более чем на 2,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Наибольший спрос был зафиксирован на строительные, медицинские и хозяйственные товары, бытовую технику, услуги по техническому обслуживанию, ремонту и содержанию, а также на информационно-технологические продукты, средства связи и электронику.
Кроме Москвы, активными участниками платформы стали поставщики из Подмосковья, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Тюменской области.
Портал поставщиков создан для автоматизации закупок небольшого объёма. На нём работают около 380 тысяч предпринимателей из всех регионов России, 90% из которых — представители малого и среднего бизнеса. Каждый год на платформе заключается около 1,5 тысячи контрактов.
Ранее Собянин рассказал, что творческий потенциал столицы РФ находит признание за рубежом.