Похороны обернулись кошмаром: родители получили мозг сына вместо вещей

Ранее в Анапе сотрудники ритуального бюро положили умершего мужчину в гроб полностью обнаженным и с черным пакетом на голове. Организацией прощания занималась его гражданская супруга. Она передала похоронщикам одежду и оформила все необходимые услуги. В день похорон родственники настояли на том, чтобы убедиться в личности усопшего. Когда гроб открыли, их ждало шокирующее зрелище: тело лежало без одежды, а на голове был надет пакет.