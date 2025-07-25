Похороны обернулись кошмаром: родители получили мозг сына вместо вещей

Супруги Лоуренс и Эбби Батлер из США подали в суд на два похоронных бюро, обвинив их в том, что им по ошибке передали мозг их умершего сына. Об этом сообщает NBC News.
Согласно документам, их сын Тимоти Гарлингтон, уроженец Филадельфии, скончался 15 ноября 2023 года в Джорджии, где проживал в последние годы. Организацию похорон семья поручила двум бюро. 20 ноября тело было перевезено из Джорджии в Пенсильванию.
Как утверждают Батлеры, вместе с вещами сына им передали ничем не маркированную белую коробку. Позже супруги заметили, что из коробки начал исходить неприятный запах, а содержимое вытекло. Открыв упаковку, они обнаружили мозг и фрагменты мозгового вещества своего сына.
Владелец похоронного бюро в комментарии NBC заявил, что его сотрудники не знали о содержимом контейнера и полагали, что там находятся личные вещи. По его словам, контейнер не вскрывался, а ответственность за его содержимое лежала на отправителе. Он добавил, что после проверки со стороны госкомиссии похоронное бюро было полностью оправдано.
Ранее в Анапе сотрудники ритуального бюро положили умершего мужчину в гроб полностью обнаженным и с черным пакетом на голове. Организацией прощания занималась его гражданская супруга. Она передала похоронщикам одежду и оформила все необходимые услуги. В день похорон родственники настояли на том, чтобы убедиться в личности усопшего. Когда гроб открыли, их ждало шокирующее зрелище: тело лежало без одежды, а на голове был надет пакет.