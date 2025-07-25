L'Express: Несмотря на угрозы Трамп не будет вводить санкции против Путина

При этом, очень быстро на Западе были вынуждены констатировать, что Россия не переживает из-за нового ультиматума Трампа по прекращению боевых действий на Украине. Более того, отмечают журналисты, Москва пообещала и дальше добиваться своих целей в специальной военной операции, заявив, что сможет справиться с любым санкционным давлением.