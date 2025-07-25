L'Express: Несмотря на угрозы Трамп не будет вводить санкции против Путина

Президент США Дональд Трамп не будет вводить санкции против Владимира Путина и по истечении 50-дневгого ультиматума, поскольку всегда привык выбирать только сильную сторону. Об этом заявляет французское издание L'Express.
«Можно опасаться, что за пятидесятидневным ультиматумом, который он (Трамп. — Прим. ред.) предъявил, не последует — вопреки его предупреждениям — никаких реальных санкций», — уверен автор материала.
Объясняет ситуацию издание просто — американский лидер привык быть на сильной стороне, поэтому с Путиным он «рискует вновь слиться», так и не воплотив свои угрозы в жизнь.
14 июля президент США Дональд Трамп выдвинул России ультиматум. Глава Белого дома заявил, что США введут импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не договорятся по Украине.
Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет понять, что движет президентом США Дональдом Трампом, который выдвинул 50-дневный ультиматум. В любом случае, отметил дипломат, Россия справится с санкционным давлением, как справлялась и раньше.
При этом, очень быстро на Западе были вынуждены констатировать, что Россия не переживает из-за нового ультиматума Трампа по прекращению боевых действий на Украине. Более того, отмечают журналисты, Москва пообещала и дальше добиваться своих целей в специальной военной операции, заявив, что сможет справиться с любым санкционным давлением.