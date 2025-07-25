В Самаре представят музыкальное произведение по воспоминаниям детей войны

25 июля в 18:30 в самарском музее-галерее «Заварка» состоится концерт и читка воспоминаний «7th» («Седьмая», 6+), основанные на реальных историях детей военного Куйбышева.
Актёр театра «Место действия» и композитор Сергей Бережной представит новое музыкальное произведение, вдохновлённое Седьмой симфонией Шостаковича, завершённой в Куйбышеве. В основе — семь детских воспоминаний, которые автор интерпретирует через звук, шум и тишину.
Мероприятие проходит в рамках выставки «Здесь осталось детство» (12+). Вход — по билетам. Адрес: ул. Самарская, 207.
Ранее мы писали, что с 26 июля по 3 августа в Самаре пройдет фестиваль «Назад в город», организованный галереей «Виктория».
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