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Из Иркутска в зону СВО направят четыре тонны гуманитарной помощи

Помимо предметов первой необходимости, отправят и технику.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из Иркутска в зону специальной военной операции направят четыре тонны гуманитарной помощи и автомобили. Общественные организации собрали продовольственные и медицинские товары, одеяла, станки для намотки волокна. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, также туда пойдут три автомобиля и запчасти.

— Волонтерские объединения вновь демонстрируют, как важно сочетать оперативность и инновации. Такая помощь не только укрепляет боеспособность, но и дает бойцам уверенность в том, что их подвиг ценят, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Также в партии гумпомощи есть окопные комплексы, которые создали вместе с бойцами. Они компактные и переносные, поэтому их удобно устанавливать на тяжелую бронированную технику и опорные пункты.