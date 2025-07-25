Из Иркутска в зону СВО направят четыре тонны гуманитарной помощи

Из Иркутска в зону специальной военной операции направят четыре тонны гуманитарной помощи и автомобили. Общественные организации собрали продовольственные и медицинские товары, одеяла, станки для намотки волокна. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, также туда пойдут три автомобиля и запчасти.
— Волонтерские объединения вновь демонстрируют, как важно сочетать оперативность и инновации. Такая помощь не только укрепляет боеспособность, но и дает бойцам уверенность в том, что их подвиг ценят, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Также в партии гумпомощи есть окопные комплексы, которые создали вместе с бойцами. Они компактные и переносные, поэтому их удобно устанавливать на тяжелую бронированную технику и опорные пункты.