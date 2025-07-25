Какие праздники отмечают 26 июля 2025 года: что ни в коем случае нельзя делать

Дядя и тётя — это брат или сестра одного из родителей. Хотя отношения с ними обычно не столь близкие, как с родителями или бабушками и дедушками, для многих людей именно дядя или тётя становятся теми, с кем проще говорить на откровенные темы. Они часто выпадают из строгой семейной иерархии, особенно если разница в возрасте не слишком велика. Многие подростки воспринимают их как старших братьев и сестёр или старших товарищей.