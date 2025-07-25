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В Кировском районе Самары отключат горячую воду

На тепломагистрали Самарской ТЭЦ стартует ремонт. В связи с этим в Кировском районе города с 30 июля по 12 августа отключат горячую воду. Об этом сообщает городская администрация.

Источник: Коммерсантъ

Специалисты проверят трубы, используя повышенное давление холодной воды. Компания «Т Плюс» призвала жителей проявить понимание и соблюдать безопасность. Если горожане заметят оседание грунта или выход воды на поверхность, их просят сообщать об этом через интернет-портал тепловой справочной службы.