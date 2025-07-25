Владимир Высоцкий биография: жизнь, творчество и песни легендарного барда

Биография Владимира Высоцкого — это история уникального человека, который смог стать голосом целого поколения. Его песни, исполненные искренности и боли, остались в сердцах миллионов. Театр на Таганке, первый брак с Изольдой Жуковой, концерты в Самаре и любовь с Мариной Влади — всё это составляло жизнь артиста, который навсегда вошёл в историю русской культуры.