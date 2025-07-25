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До выборов посылки в Молдову точно дорожать не будут: Пресс-секретарь правительства заявил, что государственное информагентство ошиблось

Информация о намерении взимать НДС со всех онлайн-посылок, даже стоимостью до 150 евро, была опубликована в том числе и на сайте государственного информационного агентства Moldpres.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Молдовы заявили, что информация о якобы намерении властей ввести дополнительные налоги на онлайн-заказы из-за рубежа — это слухи.

Правительство НЕ рассматривает никаких изменений в отношении НДС, применяемого к международным посылкам, включая заказы с платформ Temu, Shein, AliExpress или iHerb. Эта тема не фигурирует ни в повестке, ни в плане действий Правительства.

Информация о намерении взимать НДС со всех онлайн-посылок была опубликована в том числе на сайте Государственного информационного агентства Moldpres.

Рекомендуем гражданам обращаться к официальным источникам и не поддаваться панике из-за заголовков или замаскированных под «экономические новости» кампаний, заявил Даниел Водэ, пресс-секретарь правительства.

Напомним, в провластных и государственных источниках сообщалось, что власти рассматривают возможность введения налогов на все посылки, включая посылки стоимостью менее 150 евро, для защиты местных производителей и сокращения бюджетных потерь. Эта тема обсуждалась на встрече, организованной экономическим пресс-клубом.

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