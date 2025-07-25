Кто прошлое поманит: «сбитые летчики» и Вовочка из анекдотов

Звезда 1990-х Кристина Риччи и комик Кевин Джеймс взводят курки. Шайя ЛаБаф приводит к мечте бывшего боксера. Американка Ева Виктор с юмором рассказывает об опыте сексуального насилия. Молодые кинематографисты поднимают вечные вопросы в документальном проекте «Леша из Лавры». Герои любимых русских анекдотов получили полный метр. «Известия» изучили новинки уикенда и советуют, что посмотреть в эти выходные.
«Взвести курки».
Режиссер: Эдвард Дрейк. В ролях: Кевин Джеймс, Кристина Риччи, Луис Гусман.
Комедийный боевик про энергичного киллера‑семьянина. По сюжету герой Кевина Джеймса Рэй решил оставить криминальное прошлое ради семейного кафе с женой (Кристиной Риччи). Но мафиозные боссы объявляют на Рэя охоту. Он снова вынужден взяться за оружие, но на этот раз не ради денег.
Средняя оценка фильма на агрегаторах едва переваливает за 5 из 10, но любители легких боевиков с нестареющими семейными ценностями в духе «Мистера и миссис Смит» и «Правдивой лжи» оценят новую картину Дрейка. Тем более что на экранах вновь появится подзабытая звезда 1990-х Кристина Риччи, ее нечасто можно увидеть, хотя не так давно она появлялась в последней «Матрице» и, как дань уважения, в сериале «Уэнздей».
«Без правил».
Режиссеры: Бьорн Франклин, Джонни Маркетта. В ролях: Шайа ЛаБаф, Тоби Кеббелл, Джеймс Космо.
Фильмы про единоборства всегда пользуются особой любовью зрителей. Теперь в один ряд с картинами «Никогда не сдавайся», «Воин» и «Боец» встает «Без правил» с Шайей ЛаБафом в главной роли. Актер тоже заметно сдал позиции за последние годы, хотя всего лет десять назад он считался едва ли не главным анфан террибль Голливуда.
Зрители увидят историю Сэла по прозвищу Бык (Тоби Кеббелл), который после рухнувшей карьеры перспективного боксера перебивается случайными заработками в доме престарелых. В 40 лет он возвращается на ринг в подпольные бои, чтобы вернуть одобрение дочери.
Картина стала режиссерским дебютом для Бьорна Франклина и Джонни Марчетта, которые до этого занимались клипами. Западные критики отмечают мрачную атмосферу ленты и отличный актерский дуэт Кеббелла и ЛаБафа. Поклонники брутальных драм оценят синтез кровавой атмосферы подпольных боев и отцовской любви.
«Прости, детка».
Режиссер: Ева Виктор. В ролях: Ева Виктор, Наоми Аки, Луис Канселми.
Режиссерский и актерский дебют сценаристки и комика Евы Виктор. Фильм успел получить награду за лучший сценарий на фестивале «Сандэнс» и номинацию на «Золотую камеру» на Каннском фестивале.
Ева не только сняла картину по собственному сценарию, но и сыграла в нем главную роль. А именно — профессора литературы в колледже в Новой Англии, которая тремя годами ранее пережила сексуальное насилие со стороны преподавателя.
Несмотря на приглушенную и меланхоличную атмосферу, Виктор говорит о теме с живой иронией и деликатностью. Она не превращает героиню в жертву, а напротив создает образ сильной женщины с хорошим чувством юмора и критическим мышлением.
Зрители получают легкую и многослойную картину о травме, исцелении и мелких радостях, которые держат нас на плаву. Эмоциональный баланс между горечью и юмором делает картину идеальным выбором для внимательного и чуткого зрителя.
«Лёша из Лавры. Погребающий странных».
Режиссер: Джемма Мнацян.
С подачи священника Павла Островского команда молодых кинематографистов сняла проникновенную документальную ленту о жизни молодого монаха Алексия (Сергея Писанюка) из Троице‑Сергиевой Лавры. В 1990-е годы он самостоятельно хоронил бездомных и одиноких людей, тех, кого в церкви называют «странными». Однако в 2002 году отец Алексий, которого в народе прозвали «Лёша из Лавры», трагически погиб в возрасте 33 лет.
Через свидетельства очевидцев и редкие архивные кадры создатели рассказывают подлинную историю юноши, который избрал путь служения и добродетели. Поневоле зритель задается вопросом — может ли один человек изменить укоренившиеся устои ритуального бизнеса и вернуть цену человеческой жизни?
Картина лишена вычурного монтажа и надуманной драмы, а кадры молчаливых монастырских коридоров и свежего могильного леса добавляют фильму философско-медитативного обаяния. «Лёша из Лавры» обязателен к просмотру тем, кого волнуют вечные ценности и смысл человеческого присутствия в мире.
«Герои анекдотов».
Режиссер: Андрей Никифоров. В ролях: Антон Богданов, Алексей Маклаков, Мария Горбань, Ольга Тумайкина.
Когда-то анекдоты про Вовочку, Чапаева, чукчу и «нового русского» рассказывали в школах на задних партах, а теперь приключения юмористического фольклора можно посмотреть на большом экране. Благодаря фантазии режиссера Андрея Никифорова и стараниям героини Марии Горбань персонажи самого народного жанра переместятся в современную Москву.
Василий Иванович, ироничная теща, наивный чукча и харизматичный «новый русский» сваливаются на голову провинциалу Пете (Антон Богданов), который по неосторожности выпускает их со страниц засаленного сборника анекдотов. Героям предстоит не только адаптироваться к реалиям угрюмых жителей столицы, но и вернуться в свой анекдотичный мир.
Авторы обещают «взрыв ностальгии, юмора и полного безумия» под музыку Shaman и абсолютный хит Натальи Куртуковой «Матушка».