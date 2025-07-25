Кто прошлое поманит: «сбитые летчики» и Вовочка из анекдотов

Средняя оценка фильма на агрегаторах едва переваливает за 5 из 10, но любители легких боевиков с нестареющими семейными ценностями в духе «Мистера и миссис Смит» и «Правдивой лжи» оценят новую картину Дрейка. Тем более что на экранах вновь появится подзабытая звезда 1990-х Кристина Риччи, ее нечасто можно увидеть, хотя не так давно она появлялась в последней «Матрице» и, как дань уважения, в сериале «Уэнздей».