Володин призвал рассказывать подросткам о схемах мошенников

«Принимая закон, предусмотрели норму, что если человек совершил преступление впервые, он может быть освобождён от уголовной ответственности за активное содействие следствию. Это повод задуматься тем, кто ещё не зашёл далеко. И сообщить правоохранительным органам имеющуюся о мошенниках информацию», — написал он в своем Telegram-канале.