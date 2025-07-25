Риштан намерен получить статус города мировых ремесел

На встрече с президентом совета Саадом аль Каддуми глава региона Хайрулло Бозоров рассказал о развитии ремесел, сохранении традиционного искусства и культурного наследия Узбекистана.
Хоким подчеркнул, что присвоение статуса городов мировых ремесел Коканду и Маргилану помогло укрепить туристический потенциал региона, создать новые рабочие места, а также поддержать малоимущих и людей с ограниченными возможностями здоровья. В Коканде регулярно проходит Международный фестиваль ремесел.
Во время переговоров стороны обсудили присвоение аналогично статуса Риштану. Эксперты AISBL поделились идеями о развитии ремесленного образования и продвижении продукции узбекских мастеров на международном уровне.
Пока в Узбекистане три города мировых ремесел. Помимо Коканда и Маргилана, такой статус получила Бухара.
Риштан — административный центр Риштанского района Ферганской области. С древних времен город известен как центр производства керамики. Риштанским мастерам удалось сохранить вековые традиции, рецепты изготовления натуральных крестителей и мастерство росписи.