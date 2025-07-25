Риштан намерен получить статус города мировых ремесел

Хоким подчеркнул, что присвоение статуса городов мировых ремесел Коканду и Маргилану помогло укрепить туристический потенциал региона, создать новые рабочие места, а также поддержать малоимущих и людей с ограниченными возможностями здоровья. В Коканде регулярно проходит Международный фестиваль ремесел.