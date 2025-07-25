В Перми установлено еще пять прилавков для продажи сельхозпродукции

Чтобы пермяки могли продавать собственноручно выращенную продукцию и собранные дикоросов, в городе устанавливают торговые прилавки. Сейчас во всех районах города установлено 115 торговых прилавков на 29 площадках.
В июне было установлено два торговых прилавка на Серпуховской, 6. На улице Мильчакова, 22 было установлено три торговых прилавка — об этом жители микрорайона Плоский попросили главу города Эдуарда Соснина на личном приеме.
В августе-сентябре планируется установить еще 24 торговых прилавка в Кировском, Дзержинском, Свердловском районах города и в поселке Новые Ляды.
Места для торговли предоставляются бесплатно. Узнать о порядке получения мест можно по телефону 201−85−00.