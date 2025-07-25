Опрос показал уровень доверия россиян президенту

Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины (39%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 2% — за партию «Новые люди» и 4% — за партию «Справедливая Россия».