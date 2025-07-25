Опрос показал уровень доверия россиян президенту

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Большинство (81%) россиян положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% респондентов доверяют главе государства, следует из данных опроса ФОМ, опубликованных на сайте фонда.
Восемь из десяти (81%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 8% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 79% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 12% респондентов.
Согласно результатам опроса, свыше половины (53%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, четверть (25%) респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 56% граждан, 11% опрошенных скорее недовольны его работой.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины (39%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 2% — за партию «Новые люди» и 4% — за партию «Справедливая Россия».
Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен с 18 по 20 июля 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.