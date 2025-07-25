Производство мобильных вахтовых поселков начнется в Братске

На территории в 90 тысяч квадратных метров в Братске реализуется масштабный проект по организации производства металлоконструкций и мобильных вахтовых поселков. Весной на территорию зашли рабочие и техника. За это время был выполнен значительный объем работ: в производственном корпусе избавились от мусора и приступили к строительству. Инженеры компании тщательно обследовали несущие конструкции, подтвердив их полную пригодность для эксплуатации. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Братска.
— Более 30 лет цеха приходили в упадок. В этом году компания из Иркутска выкупила эти цеха и сейчас восстанавливает. Работа кипит, завозится бетон. Будет огромное производство, нацеленное на выпуск продукции для севера Иркутской области и в соседних с нами регионов, — сообщает Александр Дубровин, мэр Братска.
Особое внимание уделяется сохранению уникальной системы естественного дневного освещения, которая включает 1130 застекленных окон. Для обеспечения безопасности работников все стекла будут заменены на поликарбонатную пленку толщиной 16 мм, соответствующую ГОСТ. Этот материал хорошо пропускает свет и сохраняет тепло. Работы ведутся с высокой интенсивностью, в них задействовано более 80 человек.