Производство мобильных вахтовых поселков начнется в Братске

На территории в 90 тысяч квадратных метров в Братске реализуется масштабный проект по организации производства металлоконструкций и мобильных вахтовых поселков. Весной на территорию зашли рабочие и техника. За это время был выполнен значительный объем работ: в производственном корпусе избавились от мусора и приступили к строительству. Инженеры компании тщательно обследовали несущие конструкции, подтвердив их полную пригодность для эксплуатации. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Братска.