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В Красноярском крае активность клещей снижается, а число заболевших растет

В Красноярском крае, несмотря на постепенное снижение активности клещей, количество людей, заболевших клещевыми инфекциями, продолжает расти.

В Красноярском крае, несмотря на постепенное снижение активности клещей, количество людей, заболевших клещевыми инфекциями, продолжает расти.

За последнюю неделю за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 150 жителей региона, из них 18 детей.

Общее число пострадавших с начала эпидсезона достигло 13 671 человека.

Несмотря на принимаемые меры профилактики, число заболевших клещевыми инфекциями за неделю увеличилось на 26 человек, включая 6 детей. Это свидетельствует о сохраняющейся опасности и необходимости соблюдения мер предосторожности.

Медики напоминают о важности профилактики клещевых инфекций:

-При посещении лесов и парков используйте репелленты, отпугивающие клещей.

-Носите защитную одежду, максимально закрывающую тело.

-Регулярно осматривайте себя и своих близких на предмет присасывания клещей.

-При обнаружении клеща немедленно обратитесь в медицинское учреждение.

Как ранее писал «МК в Красноярске», 18 июля сообщалось, что В Красноярском крае за неделю от клещей пострадали более 200 человек. С начала сезона к медикам обратились 13 521 человек.