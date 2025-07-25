В Красноярском крае активность клещей снижается, а число заболевших растет

В Красноярском крае, несмотря на постепенное снижение активности клещей, количество людей, заболевших клещевыми инфекциями, продолжает расти.
За последнюю неделю за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 150 жителей региона, из них 18 детей.
Общее число пострадавших с начала эпидсезона достигло 13 671 человека.
Несмотря на принимаемые меры профилактики, число заболевших клещевыми инфекциями за неделю увеличилось на 26 человек, включая 6 детей. Это свидетельствует о сохраняющейся опасности и необходимости соблюдения мер предосторожности.
Медики напоминают о важности профилактики клещевых инфекций:
-При посещении лесов и парков используйте репелленты, отпугивающие клещей.
-Носите защитную одежду, максимально закрывающую тело.
-Регулярно осматривайте себя и своих близких на предмет присасывания клещей.
-При обнаружении клеща немедленно обратитесь в медицинское учреждение.
Как ранее писал «МК в Красноярске», 18 июля сообщалось, что В Красноярском крае за неделю от клещей пострадали более 200 человек. С начала сезона к медикам обратились 13 521 человек.