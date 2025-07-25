В Хабаровске в пятый раз прогремит «Рок над Амуром»

Для Хабаровска всероссийское событие пройдет в пятый раз на площадке, что рядом с парковкой Арены «Ерофей». А именно 23 августа, на следующий день после торжества в честь Государственного флага.
Его организуют при поддержке регионального правительства и партнеров: «EVA Fond», телеканалов «Хабаровск» и «Губерния», радиостанций «Авторадио» и «Восток России», цифровой экосистемы «МТС» и медиагруппы «Комсомольская правда».
Как и в прошлых сезонах, на сцену пригласят особых музыкантов — Вадима Самойлова из «Агата Кристи», группы «7Б» и «The Starkillers», а также победителя 2024 года «TattooIN» и финалиста 2022 — «BARLAMA».
К тому же свое творчество смогут представить молодые артисты, которых отберут продюсер фестиваля, известный композитор и саундпродюсер Андрей Самсонов и другие члены жюри. Уже 1 августа огласят три команды, способных побороться за главный приз — запись своего мини-альбома.