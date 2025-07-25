Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобусам изменили маршруты движения из-за ремонта в центре Челябинска

Коммунальные службы ремонтируют теплотрассы. Из-за этих работ временно недоступны для транспорта некоторые участки дорожной сети.

Движение перекроют с 22:00 27 июля до 6:00 4 августа на перекрёстке Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой во всех направлениях, а также в районе дома № 65А на улице Энгельса в обоих направлениях.

В пресс-службе администрации Челябинска уточнили, что из-за ограничений общественный городской транспорт также временно изменит маршруты. Известно, что автобусы № 35, 51, 58, 64, 78, 80, 128 и троллейбусы № 12 и 14 будут объезжать закрытые участки по проспекту Ленина, Свердловскому проспекту, улицам Коммуны и Труда.

На этот период обустроят временные остановочные пункты: в районе дома № 24 по улице Курчатова, в районе дома № 127 по улице Коммуны и в районе дома № 51 на улице Энгельса.