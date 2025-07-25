Автобусам изменили маршруты движения из-за ремонта в центре Челябинска

Движение перекроют с 22:00 27 июля до 6:00 4 августа на перекрёстке Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой во всех направлениях, а также в районе дома № 65А на улице Энгельса в обоих направлениях.
В пресс-службе администрации Челябинска уточнили, что из-за ограничений общественный городской транспорт также временно изменит маршруты. Известно, что автобусы № 35, 51, 58, 64, 78, 80, 128 и троллейбусы № 12 и 14 будут объезжать закрытые участки по проспекту Ленина, Свердловскому проспекту, улицам Коммуны и Труда.
На этот период обустроят временные остановочные пункты: в районе дома № 24 по улице Курчатова, в районе дома № 127 по улице Коммуны и в районе дома № 51 на улице Энгельса.