В Красноярском крае незаконно уволили медсестру с 20-летним стажем

В Красноярском крае прокуратура помогла медсестре восстановиться на работе.
Опытная медсестра, работавшая в терапевтическом отделении мотыгинской районной больницы более 20 лет, в мае 2025 года была уволена. Она обратилась к старшей медсестре с просьбой подменить ее на будущую смену с коллегой, а через несколько дней оказалась без работы.
«Главврач, не разобравшись в ситуации, издал приказ об увольнении, обвинив сотрудницу в прогуле. Он не посмотрел и на то, что она всё-таки появлялась на рабочем месте и суммарно отсутствовала не более четырех часов», — отметили в прокуратуре.
Медсестра заявила в прокуратуру, после чего надзорное ведомство провело проверку, выявив нарушения: отсутствие каких-либо актов о прогуле, непроведённую служебную проверку, неправомерное оформление документов. Более того, с приказом об увольнении работницу должным образом не ознакомили.
Главврача обязали восстановить сотрудницу в должности. Ей выплатили компенсацию в размере более 105 тысяч рублей за вынужденный простой 37 дней. Начальнику отдела кадров сделали замечание.