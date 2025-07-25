В Красноярском крае незаконно уволили медсестру с 20-летним стажем

Опытная медсестра, работавшая в терапевтическом отделении мотыгинской районной больницы более 20 лет, в мае 2025 года была уволена. Она обратилась к старшей медсестре с просьбой подменить ее на будущую смену с коллегой, а через несколько дней оказалась без работы.