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Стало известно, сколько домов в Самаре останутся без холодной воды 25 июля

Сегодня в областной столице пройдут плановые работы на коммунальных сетях.

Сегодня в областной столице пройдут плановые работы на коммунальных сетях. В связи с этим жители некоторых домов временно останутся без холодного водоснабжения.

Под отключение попадут более десяти многоквартирных домов в разных районах города. Специалисты «Самарских коммунальных систем» заверяют, что перебои будут минимальными по времени и необходимы для поддержания стабильной работы водопроводной инфраструктуры.

Публикуем адреса:

Параллельно коммунальщики ведут капитальный ремонт канализационных коллекторов на Комсомольской улице и замену ветхих труб в СНТ «Дачница».

Адресный список отключений может оперативно корректироваться в течение суток. Жителям рекомендуют уточнять информацию в своих управляющих компаниях и сделать необходимый запас воды.