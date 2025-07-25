Стало известно, сколько домов в Самаре останутся без холодной воды 25 июля

Сегодня в областной столице пройдут плановые работы на коммунальных сетях. В связи с этим жители некоторых домов временно останутся без холодного водоснабжения.
Под отключение попадут более десяти многоквартирных домов в разных районах города. Специалисты «Самарских коммунальных систем» заверяют, что перебои будут минимальными по времени и необходимы для поддержания стабильной работы водопроводной инфраструктуры.
Публикуем адреса:
Параллельно коммунальщики ведут капитальный ремонт канализационных коллекторов на Комсомольской улице и замену ветхих труб в СНТ «Дачница».
Адресный список отключений может оперативно корректироваться в течение суток. Жителям рекомендуют уточнять информацию в своих управляющих компаниях и сделать необходимый запас воды.