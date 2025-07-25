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МИД заявил про гибель гражданина Беларуси в авиакатастрофе в Амурской области РФ

МИД заявил про гибель белоруса в авиакатастрофе в Амурской области России.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел подтвердило БелТА гибель белорусского гражданина в авиакатастрофе, которая произошла 24 июля в Амурской области России.

«С прискорбием подтверждаем гибель гражданина Беларуси в результате авиакатастрофы в Амурской области России», — говорится в сообщении.

Известно, что Генеральное консульство страны во Владивостоке находится в постоянном контакте с компетентными органами России.

«Дипломаты находятся также на связи с семьей белорусского гражданина, оказывается необходимая помощь, — добавили в МИД. — Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего».

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко направил главе России Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который летел из Благовещенска в Тынду.

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