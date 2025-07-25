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Задержан начальник отдела Минсельхоза Ростовской области

Заведено уголовное дело о получении взятки на начальника отдела Минсельхоза Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На начальника отдела развития отраслей растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, госслужащий требовал у сельскохозяйственных товаропроизводителей передачу 5% от общей суммы субсидии на развитие отрасли растениеводства.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК России «Получение взятки». Также проводится комплекс розыскных мероприятий и следственных действий.