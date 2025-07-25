Задержан начальник отдела Минсельхоза Ростовской области

На начальника отдела развития отраслей растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
По данным ведомства, госслужащий требовал у сельскохозяйственных товаропроизводителей передачу 5% от общей суммы субсидии на развитие отрасли растениеводства.
На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК России «Получение взятки». Также проводится комплекс розыскных мероприятий и следственных действий.