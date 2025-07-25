Гендиректор «СКА-Хабаровска» рассказал о планах клуба на сезон

— Начнем с того, что когда ребенок поступает в нашу школу детскую, у него есть определенные этапы. Когда он показывает какой-то талант, практически сразу все московские клубы, все богатые, имея свои академии, выгребают на Дальнем Востоке всех талантливых ребят. Очень сложно их оставить. Есть много разных моментов, когда можно забрать маленького футболиста с любой школы, переезд родителей, бабушка переехала, мама с папой работает — делается очень много всего, чтобы талантливого мальчишку забрать в академию. Даже кто остается У нас, мы имеем в своем клубе определенную вертикаль. Мы создали вторую команду, которая участвует во второй лиге — там практически все наши ребята, которые получают опыт, практику, и мы постоянно со второй команды в первую команду вытаскиваем футболистов на сборы.