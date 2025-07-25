Гендиректор «СКА-Хабаровска» рассказал о планах клуба на сезон

Генеральный директор футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев в интервью корреспонденту радиостанции «Восток России» рассказал о начале нового сезона и затянувшемся ремонте домашнего стадиона армейцев. Он также разъяснил смысл слогана, с которым красно-синие начинают игры 2025/26 годов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В новый сезон «СКА-Хабаровск» заходит с лозунгом «ДНК Хабаровск», Алексей Сергеевич, могли бы Вы расшифровать эту «ДНК»?
— Это мои прекрасные маркетологи сделали лозунг на этот сезон — «Дом, народ, команда». Мы единое целое, потому что без болельщиков команда не существует. Я думаю, что этот лозунг соответствует нашим целям.
— Как Вы оцениваете новый состав команды на этот сезон?
— Хорошее окончание сезона не сыграло нам на руку. И, естественно, наших лидеров практически всех разобрали, хотя мы вели переговоры ещё с зимнего периода, пытаясь сохранить всех ведущих футболистов. Но, к сожалению, мы всегда стоим не в первой очереди. Есть богатые клубы, которые ставят амбициозные задачи и, естественно, всё, что, как говорится, вкусно, они разбирают. Конечно, мы разочарованы, но у нас не было времени грустить.
Если нам интересен какой-то футболист и тренер Алексей Николаевич Поддубский указывает на него, то, естественно, мы вступаем в переговоры. Давайте оговоримся: мы никого не покупаем, мы стараемся брать свободных агентов. Всё-таки мы бюджетный клуб, У нас нет трансферной такой политики, чтобы мы кого-то покупали. Мы, наоборот, берем, разыгрываем и пытаемся даже продавать, зарабатывая деньги вне бюджета. Да, мы если предлагаем какие-то определенные деньги — речь о зарплате и каких-то там бонусах — то, естественно, футболист при равных цифрах выбирает условный «Ротор» из Волгограда. Вы же прекрасно понимаете: практически у каждого футболиста на западе России семья и начинается вот это «летать далеко». Хотя все, кто бы ни уходил, прекрасно отзываются о нашем клубе.
— Хватило времени на формирование команды к новому сезону?
— Да, мы собрали достаточно хорошую команду, которая провела уже первую игру в городе Уфе. Играли в достаточно интересный футбол. Ну, вот мое мнение, что должны были побеждать. Я думаю, что наша команда только сейчас строится, и ребята сыгрываются, кто-то адаптируется — все победы У нас еще впереди.
— Первый матч этого сезона «СКА-Хабаровск» с «Уфой» сыграл 1−1…
— Но там был автогол, когда команда забивает сама себе. В общем, был удар, хороший удар, с хорошей передачи, попал в спину вратарю… Отличился наш молодой парень, дальневосточник, Ярослав Гребенкин, это его первая игра была в основном в составе. Он с Сахалина, но мы его уже давно к себе забрали, он переписал контракт, и сейчас Алексей Николаевич доверил ему место. Он очень здорово сыграл в этом эпизоде, выпрыгнул, пробил. Ну да, там был такой немножко казус, от штанги мяч попал в спину вратарю. Но это не умаляет его заслуг, он молодец, отыграл очень здорово, хорошую игру выдал.
— Вернемся к комплектованию команды: точечное усиление продолжается еще или нет?
— Да, У нас трансферное окно открыто до начала сентября. Так что мы еще в процессе, мы постоянно, каждый день, просматриваем футболистов. Мы будем усиляться, однозначно: та обойма, которая у нас сейчас есть, нам не хватит на весь сезон.
— На этот сезон проблем с финансированием нет?
— У нас достаточно ровный бюджет, спасибо большое Дмитрию Викторовичу Демешину, нашему губернатору, который, говорю, следит за спортом, который помогает, нас не бросает. Он постоянно интересуется нашими делами, проблемами, вопросами. Всё-таки это социальный проект — У нас единственный клуб на Дальнем Востоке, который еще участвует в таком ранге. Команда выступила очень удачно. Также мы не забываем о том, что у нас есть, хоть и старенький, наш любимый стадион, наш стадион имени Ленина, на котором мы практически каждый день что-то делаем.
— Что с Восточной трибуной?
— Ни для кого не секрет, что эта эпопея длится уже очень давно. Был навес, вроде, благое дело делали. Но с навесом не получилось, какие-то нарушения, потом не знали, как этот навес убрать. В результате убрали. Хочу обрадовать наших болельщиков, мы прошли многие стадии.
Во-первых, получили разрешение о том, что Восточную трибуну мы можем все-таки эксплуатировать, она рабочая. Мы очень довольны, счастливы. Но, естественно, после того как снимали навес и так далее, там очень много ещё предстоит сделать. В частности, вот эту площадку, которая за трибунами, надо её практически заново приводить в порядок. Благоустроить. Сейчас решаем вопрос по финансированию и приступаем, грубо говоря, к восстановлению Восточной трибуны.
— Система подогрева поля не подведет?
— Было очень много проблем, мы все это сделали. Поле у нас — ну, лучше, наверное, нет искусственного поля, которое сейчас находится в Хабаровске, мягкое.
— Планы на сезон? Какая задача поставлена?
— Задача наша — это выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Прибавить армию болельщиков, потому что народ стал ходить на стадион. Всё-таки команда показывала неплохой футбол. Так же показывать красивую игру, набирать очки. В принципе, посыл такой пока.
— Вообще, У нас есть задача в Премьер-лигу войти или нет?
— Да, задача всегда где-то рядом с нашей командой, потому что мы столько сделали уже по стадиону, что мы практически одной ногой там. Осталось нам поставить систему пропуска болельщиков, у которых есть фан-айди, она очень дорогая. И, в принципе, собрать достойную команду, которая будет показывать футбол. Я думаю, что нас тормозить никто не будет, если наша команда будет где-то рядом с Премьер-лигой.
— Я правильно понимаю, что Премьер-лига — это в первую очередь деньги?
— Очень большие. Бюджет другой. Первый дивизион — это один бюджет, а Премьер-лига — это совершенно другой бюджет, это вообще космическая лига. Конечно, хочется туда вернуться. Мы же туда зашли, если так можно выразиться, вот одной ногой. Мы не готовы были. Конечно, хочется не «зашел и вылетел» и всё это в перспективе, этого можно добиться.
— А нас вообще ждут там, дальневосточников? Просто ходят же такие разговоры о том, что «ваш Дальний Восток, билеты покупать, 7 часов лететь».
— Ну, есть такое мнение. Конечно, гранды не хотят летать на Дальний Восток, я с вами согласен. Постоянно мы слышали о том, что далеко, холодно, что-то опять не так, самолеты, билеты, хотя все летали чартером. Но, учитывая сейчас политику разворота на восток, никуда они не денутся.
— Постоянно болельщики говорят: где хабаровчане в составе?
— Начнем с того, что когда ребенок поступает в нашу школу детскую, у него есть определенные этапы. Когда он показывает какой-то талант, практически сразу все московские клубы, все богатые, имея свои академии, выгребают на Дальнем Востоке всех талантливых ребят. Очень сложно их оставить. Есть много разных моментов, когда можно забрать маленького футболиста с любой школы, переезд родителей, бабушка переехала, мама с папой работает — делается очень много всего, чтобы талантливого мальчишку забрать в академию. Даже кто остается У нас, мы имеем в своем клубе определенную вертикаль. Мы создали вторую команду, которая участвует во второй лиге — там практически все наши ребята, которые получают опыт, практику, и мы постоянно со второй команды в первую команду вытаскиваем футболистов на сборы.
Но почему-то народ не ходит на наших мальчишек. Вы же хотите местных футболистов? Вот они и играют. Приходите поддерживать. Если появятся очередные Никифоровы, Кармазиненко и так далее, то мы работаем над этим, чтобы они появлялись в нашей основной команде.
— 3 августа на стадионе имени Ленина состоится первый домашний матч футбольного сезона, «СКА-Хабаровск» сыграет с футбольным клубом «Торпедо», начало матча в 17.30. Алексей Сергеевич, что бы вы хотели сказать болельщикам перед началом нового домашнего сезона?
— Я бы хотел, пользуясь случаем, позвать и пригласить наших преданных болельщиков, поддержать нашу команду, потому что ребята нуждаются в этой поддержке. Команда новая, команда молодая относительно, амбициозная. И я призываю всех приходить и поддержать, тем более будет очень хороший соперник. Я надеюсь, что мы заполним трибуны.
— По тому сезону, особенно об игре с «Балтикой», были вопросы к судейству. Я понимаю, что команда всегда какие-то протесты дает, какие-то пишет, но насколько это вообще имеет смысл?
— Это практически мы свое самолюбие защищаем. Многие видели некомпетентное судейство, которое происходило в этой игре. Мы ничем не уступали лидеру, мы даже здорово играли, но есть какие-то моменты, которые повлияли на результат матча. Да, естественно, мы подали протест, как руководство клуба. Мы защищаем ребят. Всё-таки ребята видят, что они бьются на поле. Это тоже педагогическая такая штука — «Мы за вас в любом случае». Да, отстраняют судью на какое-то время и период от работы. Естественно, очки не возвращаются. Но, по крайней мере, опять же, мы все вместе. Руководство и команда это одно и целое.
Матч открытия Премьер-лиги «Динамо» — «Балтика» был интересен тем, что «Балтика» из первого дивизиона, а «Динамо» возглавил Валерий Карпин, действительно был интересный. И там появилось некое нововведение. Судья обязательно теперь перед каждым матчем обязан поздороваться с одним главным тренером и с другим главным тренером. Комментаторы очень смешно пошутили на эту тему, сказав, что первых круга три они улыбаются друг другу, пожимая руки, а потом — не факт.