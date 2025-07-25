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В Telegram вышла новая коллекция стикеров с уфимской Куницей

В мессенджере Telegram добавили новый набор стикеров.

Источник: Комсомольская правда

Мессенджер Telegram пополнился свежими стикерами, на которых изображен официальный символ Уфы — Куница. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Сити-менеджер в своем канале поделился одним из новых стикеров, где Куница предстала в модном образе: в кепке с надписью «Өфө» и стильных солнцезащитных очках.

Градоначальник призвал подписчиков сохранить стикер и активно использовать обновленную коллекцию.

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