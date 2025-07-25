В Telegram вышла новая коллекция стикеров с уфимской Куницей

Мессенджер Telegram пополнился свежими стикерами, на которых изображен официальный символ Уфы — Куница. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.
Сити-менеджер в своем канале поделился одним из новых стикеров, где Куница предстала в модном образе: в кепке с надписью «Өфө» и стильных солнцезащитных очках.
Градоначальник призвал подписчиков сохранить стикер и активно использовать обновленную коллекцию.
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