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В Самаре 26 и 27 июля понизится температура воздуха

В предстоящие выходные самарцы смогут передохнуть от знойной жары.

В предстоящие выходные самарцы смогут передохнуть от знойной жары. Ожидается, что температура воздуха немного понизится до +23 градусов. Осадков не предвидится.

Подробно рассказываем о том, какая погода ждет Самару в субботу и воскресенье, 26 и 27 июля 2025 года.

В субботу, 26 июля, прогнозируется небольшая облачность. Термометры покажут от +20 до +25 градусов. Северный ветер будет умеренным, его скорость составит 7−12 метров в секунду.

В воскресный день, 27 июля, ожидается небольшое повышение температуры: столбик термометра поднимется до отметок +22…+27 градусов. Северный и северо-западный ветер будет умеренным, с порывами в пределах 5−10 метров в секунду.

Ранее мы писали, что 25 июля в Самаре проведут плановые работы на коммунальных сетях. Из-за этого некоторые дома временно останутся без холодной воды.

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