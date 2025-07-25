ГПК: более 1740 грузовиков стоят в очереди перед всеми европейскими пунктами пропуска

Более 1740 грузовиков фиксируется перед всеми европейскими пунктами пропуска. Самый загруженный маршрут на въезд в Евросоюз проходит через латвийский пункт пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») — 700 большегрузов. За неделю сопредельная сторона пропустила 38% грузовых авто от нормы.