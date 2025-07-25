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ГПК: более 1740 грузовиков стоят в очереди перед всеми европейскими пунктами пропуска

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередь на въезд в ЕС перед выходными сохраняется. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: БЕЛТА

Более 1740 грузовиков фиксируется перед всеми европейскими пунктами пропуска. Самый загруженный маршрут на въезд в Евросоюз проходит через латвийский пункт пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») — 700 большегрузов. За неделю сопредельная сторона пропустила 38% грузовых авто от нормы.

Меньше всего транспорта пропустили в «Мядининкае» («Каменный Лог»). Его сотрудники с понедельника ежесуточно оформляли в среднем 13% фур от нормы.

Контрольные службы литовского погранперехода «Шальчининкай» («Бенякони») с начала недели принимали на свою территорию не более 26% грузового транспорта.

В очереди на въезд в Литву и Польшу перед выходными фиксируется 155 единиц легкового транспорта. Самый загруженный маршрут проходит через польский «Тересполь» («Брест») — 105 легковушек и 43 автобуса.

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