Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детские пособия выплатят раньше обычного в Хабаровском крае и ЕАО

Перевод на банковские счета начнется уже 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

Семьи с детьми в Хабаровском крае и ЕАО получат положенные пособия раньше обычного. Социальный фонд России сообщил, что выплаты, которые должны были прийти 3 августа, перечислят уже 1 августа — на два дня раньше. Это связано с тем, что 3 число в этом году выпадает на субботу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Речь идет о четырех основных видах поддержки:

— единое пособие для беременных и родителей детей до 17 лет,

— ежемесячная выплата по уходу за ребенком до полутора лет, если родители не работают,

— пособие на первого ребенка до трех лет,

— ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего, проходящего срочную службу или мобилизованного.

В СФР уточняют: деньги могут прийти в любой момент в течение дня. Если утром перечисления не будет, стоит подождать до вечера.

Следующая выплата — за август — поступит на счета 3 сентября, как обычно. Для тех, кто получает деньги через почту, график не изменится: доставка будет с 1 по 25 августа в зависимости от работы отделения.

Также в этот период доставят разовые выплаты — например, пособие при рождении или усыновлении ребенка и первую выплату по новым заявлениям.