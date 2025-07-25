Детские пособия выплатят раньше обычного в Хабаровском крае и ЕАО

Семьи с детьми в Хабаровском крае и ЕАО получат положенные пособия раньше обычного. Социальный фонд России сообщил, что выплаты, которые должны были прийти 3 августа, перечислят уже 1 августа — на два дня раньше. Это связано с тем, что 3 число в этом году выпадает на субботу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.