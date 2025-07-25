Детские пособия выплатят раньше обычного в Хабаровском крае и ЕАО

Семьи с детьми в Хабаровском крае и ЕАО получат положенные пособия раньше обычного. Социальный фонд России сообщил, что выплаты, которые должны были прийти 3 августа, перечислят уже 1 августа — на два дня раньше. Это связано с тем, что 3 число в этом году выпадает на субботу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Речь идет о четырех основных видах поддержки:
— единое пособие для беременных и родителей детей до 17 лет,
— ежемесячная выплата по уходу за ребенком до полутора лет, если родители не работают,
— пособие на первого ребенка до трех лет,
— ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего, проходящего срочную службу или мобилизованного.
В СФР уточняют: деньги могут прийти в любой момент в течение дня. Если утром перечисления не будет, стоит подождать до вечера.
Следующая выплата — за август — поступит на счета 3 сентября, как обычно. Для тех, кто получает деньги через почту, график не изменится: доставка будет с 1 по 25 августа в зависимости от работы отделения.
Также в этот период доставят разовые выплаты — например, пособие при рождении или усыновлении ребенка и первую выплату по новым заявлениям.