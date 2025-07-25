Сроки получения материнского капитала в Приморье сокращены вдвое

В Приморском крае внедрены изменения в процедуру оформления материнского капитала. Теперь документы на получение средств рассматриваются в течение пяти дней с даты поступления, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
Новый регламент предусматривает пятидневный срок обработки документов с момента их подачи в отделение СФР. Более того, после принятия положительного решения денежные средства будут перечислены получателям также в течение пяти рабочих дней.
Руководитель регионального отделения СФР Александра Вовченко подчеркнула преимущества ускоренной процедуры. По её словам, родители теперь смогут оперативнее направлять средства на улучшение жилищных условий, оплату образования ребенка, приобретение специализированных товаров и услуг для детей с особенностями развития, формирование накопительной части пенсии матери.
Напомним, сотни тысяч жителей Приморья начали в 2025 году получать повышенные социальные пособия. Ряд выплат по инициативе правительства РФ был проиндексирован на 9,5%.